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«الخثلان»: أخذ لقاح كورونا يعد من الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله (فيديو)

«الخثلان»: أخذ لقاح كورونا يعد من الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، شروط التوكل على الله بصدق وبشكل كامل، في كل الأحوال، وخاصة في ظل جائحة كورونا الحالية.

وقال “الخثلان” خلال برنامج “الجواب الكافي” المذاع عبر “شبكة المجد”: “من قال أنا متوكل على الله بصدق اعتماد قلبه على الله، ولكنه عطل الأخذ بالأسباب فإن توكله يكون ناقصا وليس حقيقيا”، مؤكداً على ضرورة الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله عزوجل.

وأشار الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى أن التطعيم بلقاح كورونا يعد جزءاً من الأخذ بالأسباب لاتقاء هذا الوباء العظيم الذي تسبب في وفيات إصابات وأضرار عظيمة.

وأكد أن اللقاحات داخل المعتمدة داخل المملكة خضعت لإشراف المختصين، وهي آمنة وفعالة، داعيا الجميع بالحصول على اللقاح باعتباره جزءا من الأخذ بالأسباب والوقاية من المرض.

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