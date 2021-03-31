هل ستُفرض رسوم على الصحة والتعليم ضمن برنامج التخصيص؟ «القصبي» يجيب

وقال القصبي، خلال حديثه، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن برنامج التخصيص لا يعني أن تصبح الخدمات المقدمة في المستشفيات والمدارس بمقابل مالي.

وأضاف ماجد القصبي “أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتجويد نوعية الخدمات التي تُقدم للمواطنين والمقيمين”.