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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل ستُفرض رسوم على الصحة والتعليم ضمن برنامج التخصيص؟ «القصبي» يجيب

هل ستُفرض رسوم على الصحة والتعليم ضمن برنامج التخصيص؟ «القصبي» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، إن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم والصحة لجميع المواطنين، وعدم وجود أي توجه لفرض رسوم على المستفيدين في القطاعين.

وقال القصبي، خلال حديثه، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن برنامج التخصيص لا يعني أن تصبح الخدمات المقدمة في المستشفيات والمدارس بمقابل مالي.

وأضاف ماجد القصبي “أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتجويد نوعية الخدمات التي تُقدم للمواطنين والمقيمين”.

 

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