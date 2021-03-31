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نجاح إزالة دعامة ملتصقة بالمرارة في وحدة المناظير بمستشفى الملك سلمان بالرياض

نجاح إزالة دعامة ملتصقة بالمرارة في وحدة المناظير بمستشفى الملك سلمان بالرياض
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تواصل – فريق التحرير :

نجح فريق طبي من قسم المناظير بمستشفى الملك سلمان بالرياض التابع لتجمع الرياض الصحي الأول بقيادة د. ماجد المطيري استشاري الأمراض الهضمية والمناظير ورئيس وحدة المناظير ومشاركة الاخصائي صلاح الشهري ، في إزالة دعامة مرارية من مريضة، وتفادي خضوعها لعملية جراحية معقدة وذلك بعد بقاء الدعامة ما يزيد على 15 شهرًا في جسمها، مما أدي لالتصاقها.

وكانت المريضة في عقدها الثالث تعاني وجود حصوات مرارية، وتم إزالتها بالمنظار. وتطلب العلاج وقتها وضع دعامة مرارية، على أن تزال بعد مدة قصيرة كما هو متبع في علاج مثل هذه الحالات. ولكن المريضة لم تحضر في الموعد المحدد لإزالتها بسبب جائحة كورونا.

وبعد مدة تم معاينة للمريضة و إجراء منظار اشعاعي للقنوات الصفراوية و البنكرياسية لها قبل اسبوع لإزالة الدعامة البلاستيكية و لكن للأسف وجد أن الدعامة قامت بالهجرة داخل القنوات الصفراوية ، و اليوم تم إجراء منظار آخر للقنوات الصفراوية و البنكرياسية مع منظار الرؤية المباشرة للقنوات الصفراوية ( boston scientific spyglass system) و أزيلت بحمد الله الدعامة البلاستيكية بنجاح ،كما تم إزالة حصوة كبيرة وجدت في القناة الصفراوية بنجاح و بدون أي مضاعفات

وتمكن الفريق الطبي من إزالة الدعامة عبر المنظار وسمح للمريضة بمغادرة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي بحمد الله.

 

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