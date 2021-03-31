جمعية المودة للتنمية الأسرية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمحافظة جدة توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بمسمى (مدير للشؤون الإدارية والمالية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي:
– مدير الشؤون الإدارية والمالية.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، الإدارة العامة، المحاسبة) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
الحقوق والامتيازات:
1- بيئة عمل مبدعة.
2- مكافآت.
3- دورات تدريبية تطويرية.
4- تأمين طبي.
5- إجازات سنوية.
6- مكافأة الزواج ومكافأة المولود الأول.
7- علاوات سنوية.
التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):