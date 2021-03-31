جمعية المودة للتنمية الأسرية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

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أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمحافظة جدة توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بمسمى (مدير للشؤون الإدارية والمالية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي:

– مدير الشؤون الإدارية والمالية.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، الإدارة العامة، المحاسبة) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

الحقوق والامتيازات:

1- بيئة عمل مبدعة.

2- مكافآت.

3- دورات تدريبية تطويرية.

4- تأمين طبي.

5- إجازات سنوية.

6- مكافأة الزواج ومكافأة المولود الأول.

7- علاوات سنوية.

التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

( hr1@almawaddah.org.sa )