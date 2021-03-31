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ماجد القصبي يكشف وضع مخططات شمال الرياض بعد إيقافها (فيديو)

ماجد القصبي يكشف وضع مخططات شمال الرياض بعد إيقافها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة الملكية لتطوير الرياض ستقوم بالإعلان والإفصاح عن آخر مستجدات قرار إيقاف مخططات شمال الرياض خلال الأسابيع المقبلة حسب علمه.

وأضاف القصبي، خلال حديثه في مؤتمر التواصل الحكومي، إنه لا شك أن هناك من تأثر من قرار إيقاف مخططات شمال الرياض، إلا أنه إذا نُظر للمصلحة العامة، سنجد أن القرار يعمل لصالحها، وهي تفوق المصلحة الخاصة.

وتابع أن المحصلة في النهاية تعود على مدينة الرياض والمملكة ككل، خاصة بعد أن أعلن ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، أن الرياض ستكون ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وأنها الآن في مرحلة إعادة تخطيط وتنظيم وتوزيع، فبالتالي سيتضرر البعض”.

وأضاف ماجد القصبي: “لكن المصلحة الأكبر والأعم على المدى الطويل ستكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية”.

 

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