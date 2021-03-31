جدة.. إغلاق 92 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة جدة،إغلاق 92 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وشددت الأمانة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بهدف العودة للحياة الطبيعية.
وقالت الأمانة إن عمليات المراقبة والجولات على المنشآت والأنشطة التجارية مستمرة للوقاية من فيروس كورونا.
فيديو | أمانة#جدةلـ#نشرة_النهار: إغلاق 92 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية#الإخباريةpic.twitter.com/6AMXzbedgs
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)March 30, 2021