تقييد خاصية التعليق.. فيسبوك يتيح ميزة جديدة طال انتظارها

تواصل- وكالات:

أعلن تطبيق فيسبوك أنه سيسمح للمستخدمين بتقييد من يمكنه التعليق على المنشورات التي ينشرونها ومن لا يمكنه ذلك، في محاولة للحد من التفاعلات التي يحتمل أن تكون غير مرغوب فيها.

وقالت راميا سيثورمان، مديرة الأخبار في فيسبوك إن ذلك سيساعد بشكل خاص الشخصيات العامة على الشعور بالأمان والمشاركة في محادثات أكثر فائدة. وتأتي التغييرات على التعليق، في الوقت الذي تحاول فيه جميع شبكات وسائل التواصل الاجتماعي التعامل مع خطاب الكراهية على منصاتها.

وأوضحت سيثورمان أنه “من خلال تعديل جمهور التعليق الخاص بك، يمكنك التحكم بشكل أكبر في الطريقة التي تريد بها إدارة مشاركاتك العامة، والحد من التفاعلات غير المرغوب فيها. هذه الأداة الجديدة هي أحدث مثال على كيفية مساعدتك في التحكم في منشوراتك وتنظيمها لتعكس شخصيتك بشكل أفضل مع تطور اهتماماتك وأولوياتك”.

وستفيد هذه الميزة بشكل خاص الشخصيات العامة والمبدعين والعلامات التجارية، مما يمنحهم القدرة على التحكم بمن يمكنه التعليق على منشوراتهم، وسيتمكن المستخدم من الاختيار من قائمة من الخيارات بما في ذلك “أي شخص يمكنه مشاهدة المنشور” إلى “الملفات الشخصية والصفحات التي يتم وضع علامة عليها”.

وتعمل فيسبوك أيضاً على تسهيل تحديد المستخدمين لكيفية ترتيب المنشورات الخاصة بهم، من خلال تقديم شريط تصفية موجز ويب، ويكن لمستخدمي تطبيق فيس بوك على هواتف أندرويد الوصول إلى Feed Filter Bar

عند التمرير لأعلى في News Feed وستكون نفس الوظيفة متوفرة على هواتف آيفون في الأسابيع القادمة.

وأوضحت الشركة أنه يمكنك اختيار الاحتفاظ بخلاصة الأخبار المرتبة لمواصلة مشاهدة مفضلاتك، أو تبديلها لترتيب مشاركاتك ترتيبًا زمنيًا مع ظهور أحدث المنشورات أولاً. وبدلاً من ذلك، قم بتصفية موجز ويب الخاص بك لإظهار المفضلة فقط، أو إظهار أفضل الأصدقاء والصفحات التي تريد مشاهدة منشوراتهم بشكل متكرر.

وتتيح أداة “المفضلة” للمستخدمين التحكم في منشورات الأصدقاء والصفحات التي يهتمون بها كثيرًا وترتيبها حسب الأولوية في “آخر الأخبار، ومن خلال تحديد ما يصل إلى 30 صديقًا وصفحة لتضمينها في المفضلة، ستظهر منشوراتهم أعلى في “آخر الأخبار” المرتبة ويمكن أيضًا عرضها كعامل تصفية منفصل.