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شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ارتكبوا عدة جرائم خطيرة (فيديو)

شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ارتكبوا عدة جرائم خطيرة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض

وتمثلت في سرقة مركبات واستخدامها في جرائم سلب تحت تهديد الأسلحة النارية، منتحلين صفة رجال الأمن والسطو على استراحات وسرقة ما تحويه من أجهزة ومقتنيات، وضُبط بحوزتهم سلاحان من نوع مسدس ومواد مخدرة، و(8) لوحات مسروقة لعدد من المركبات بهدف تضليل الجهات الأمنية.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

 

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