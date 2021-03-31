إمارة نجران تعلن عن 50 وظيفة إدارية شاغرة

تواصل – فريق التحرير:
دعت إمارة منطقة نجران الخريجين والخريجات للتقدم لشغل ٥٠ وظيفة إدارية وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:
– آلية التقديم ومواعيده،والفئات المستهدفة موضحة في المرفقات.
– التقديم عبر منصة التوظيف جدارة :http://hrsd.gov.sa
وأوضحت إمارة منطقة نجران أنه سيتم صرف النظر عن أي طلب يتم تقديمه مباشرة إلى ديوان الإمارة.
#عاجل
إمارة منطقة#نجرانتدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل ٥٠ وظيفة إدارية.
🔸آلية التقديم ومواعيده،والفئات المستهدفة موضحة في المرفقات.
🔸التقديم عبر منصة التوظيف#جدارة
🔽https://t.co/wwrzmGdWhr
وسيصرف النظر عن أي طلب يتم تقديمه مباشرة إلى ديوان الإمارة.#وظائف#وظائف_شاغرةpic.twitter.com/K9u9GGCSQ9
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran)March 31, 2021