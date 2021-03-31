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إمارة نجران تعلن عن 50 وظيفة إدارية شاغرة

إمارة نجران تعلن عن 50 وظيفة إدارية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت إمارة منطقة نجران الخريجين والخريجات للتقدم لشغل ٥٠ وظيفة إدارية وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:
– آلية التقديم ومواعيده،والفئات المستهدفة موضحة في المرفقات.
– التقديم عبر منصة التوظيف جدارة :http://hrsd.gov.sa

وأوضحت إمارة منطقة نجران أنه سيتم صرف النظر عن أي طلب يتم تقديمه مباشرة إلى ديوان الإمارة.

 

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