«الصحة» توجه نصائح مهمة لعلاج أعراض الاكتئاب والهوس

تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، بأهمية استشارة الطبيب المعالج لعلاج أعراض الاكتئاب والهوس، وتحقيق التوازن والتحكم في الحالة النفسية.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إن المصاب بثنائي القطب يتأرجح بين قطبين .. الاكتئاب والهوس”.

وتابعت وزارة الصحة: “معرفتك بالأعراض والنوبات تساعدك على التحكم والتوازن”.

وأضافت “اعرف أكثر عن حالتك للتحكم في توازن نوباتك بشكل أكبر، فالعلاج المستمر أكثر فاعلية من التعامل فقط مع النوبات عند ظهورها”.