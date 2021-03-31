الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة» توجه نصائح مهمة لعلاج أعراض الاكتئاب والهوس

«الصحة» توجه نصائح مهمة لعلاج أعراض الاكتئاب والهوس
0

تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، بأهمية استشارة الطبيب المعالج لعلاج أعراض الاكتئاب والهوس، وتحقيق التوازن والتحكم في الحالة النفسية.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إن المصاب بثنائي القطب يتأرجح بين قطبين .. الاكتئاب والهوس”.

وتابعت وزارة الصحة: “معرفتك بالأعراض والنوبات تساعدك على التحكم والتوازن”.

وأضافت “اعرف أكثر عن حالتك للتحكم في توازن نوباتك بشكل أكبر، فالعلاج المستمر أكثر فاعلية من التعامل فقط مع النوبات عند ظهورها”.

مواد ذات صلة

8 حالات تحرمك من تناول الزنجبيل بكميات كبيرة.. تعرّف عليها

8 حالات تحرمك من تناول الزنجبيل بكميات كبيرة.. تعرّف عليها

هل الإصابة بـ«الجيوب الأنفية» تمنع الحصول على لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

هل الإصابة بـ«الجيوب الأنفية» تمنع الحصول على لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

ما هي المدة الزمنية لاختفاء الأعراض الجانبية للقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

ما هي المدة الزمنية لاختفاء الأعراض الجانبية للقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

مواطن يشكو صعوبة الدخول على تطبيق صحتي؟.. و«الصحة» ترد

مواطن يشكو صعوبة الدخول على تطبيق صحتي؟.. و«الصحة» ترد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>