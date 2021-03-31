الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تقني: خرائط جوجل تضيف مزايا جديدة.. تعرف عليها

تقني: خرائط جوجل تضيف مزايا جديدة.. تعرف عليها
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبيرالتقني أسامة الضاوي، أن خرائط جوجل أضافت العديد من المزايا منها الملاحة داخل المباني بواسطة الواقع المعزز لمعرفة أماكن بوابات المطار مثلا.

وأضاف أسامة الضاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن خرائط جوجل أضافت أيضا عدة مزايا منها ماكينات الصرافة وغيرها، وأيضا أحوال الطقس ونسبة التلوث في وجهتك.

مواد ذات صلة

تقني يوضح طريقة تحويل الصوت على تطبيقات الدردشة إلى نص مكتوب (فيديو)

تقني يوضح طريقة تحويل الصوت على تطبيقات الدردشة إلى نص مكتوب (فيديو)

تقني يوضح مزايا جديدة بخدمة الاشتراكات المدفوعة لمنصة «تويتر» (فيديو)

تقني يوضح مزايا جديدة بخدمة الاشتراكات المدفوعة لمنصة «تويتر» (فيديو)

تقني يوضح ميزة جديدة مرتقبة لـ«تويتر» تتعلق بتشغيل مقاطع «يوتيوب»

تقني يوضح ميزة جديدة مرتقبة لـ«تويتر» تتعلق بتشغيل مقاطع «يوتيوب»

تقني يكشف عن ميزة مرتقبة من «تويتر» لحظر الحسابات المزعجة تلقائياً (فيديو)

تقني يكشف عن ميزة مرتقبة من «تويتر» لحظر الحسابات المزعجة تلقائياً (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة