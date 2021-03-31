تقني: خرائط جوجل تضيف مزايا جديدة.. تعرف عليها

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أعلن الخبيرالتقني أسامة الضاوي، أن خرائط جوجل أضافت العديد من المزايا منها الملاحة داخل المباني بواسطة الواقع المعزز لمعرفة أماكن بوابات المطار مثلا.

وأضاف أسامة الضاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن خرائط جوجل أضافت أيضا عدة مزايا منها ماكينات الصرافة وغيرها، وأيضا أحوال الطقس ونسبة التلوث في وجهتك.