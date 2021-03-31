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توقعات طقس الخميس.. سماء غائمة و سحب ممطرة ورياح نشطة

توقعات طقس الخميس.. سماء غائمة و سحب ممطرة ورياح نشطة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس، على المملكة.

وتوقع “مركز الأرصاد” أن تشهد المملكة سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، والاجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارا وتبلغ 33 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 19مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وجنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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