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السلطات الأمريكية تتهم طفلاً عمره 7 سنوات بالاغتصاب في نيويورك

السلطات الأمريكية تتهم طفلاً عمره 7 سنوات بالاغتصاب في نيويورك
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تواصل – ترجمة:

وجهت سلطات الادعاء الأمريكية بولاية نيويورك ، تهمة الاغتصاب إلى طفل يبلغ عمره 7 سنوات فقط.

وألقت شرطة الولاية القبض على الطفل الذي لم تعلن عن هويته لوسائل الإعلام ، من منطقة قرب من الحدود الكندية ، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الاغتصاب من الدرجة الثالثة في 23 مارس وفقاً لشبكة سي بي إس.

وفي وقت لاحق تم الإفراج عن الصبي مؤقتاً بانتظار انعقاد جلسات محاكمته في محكمة الأسرة ، حسبما ورد في صحيفة “نيويورك بوست”.

وقال أنتوني مارتون ، المحامي الذي يتولى قضايا الدفاع عن الأطفال إن القضية “سخيفة”، وأضاف : “غريزيًا ، لا ينبغي أن يحدث أن طفلًا يبلغ من العمر 7 سنوات – لا أعتقد أنه يمكنك حتى إدراك ما تفعله في سن السابعة”.

وأوضح مارتون أنه يجب على سلطة الادعاء أن تثبت أن الطفل قادر على ارتكاب هذا الفعل جسديًا بالفعل ، وتابع: “يبدو لي أن هذا أمر مستحيل تقريبًا.”

وبحسب ما ورد قال مارتون إنه يبدو أن الصبي متهم باعتباره حدثًا جانحًا ، لكن مشروع قانون معلق في “ألباني” سيرفع الحد الأدنى لسن هذه التهمة من 7 إلى 12 عامًا.

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