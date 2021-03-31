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ما مواصفات التظليل والسيارات المسموح تظليها؟.. «المرور» يجيب

ما مواصفات التظليل والسيارات المسموح تظليها؟.. «المرور» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، مواصفات التظليل المسموح به في السيارات والمركبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة.

وتلقى حساب المرور السعودي على “تويتر” استفسارا من أحد مالكي المركبات قال فيه: “مادرجه التظليل المسموح والسيارات المسموح تظليلها؟”.

وأوضح “المرور” في رده مواصفات التظليل المسموح به وكذلك المركبات المسموح لها بالتظليل، مشيراً إلى أن التظليل يجب أن يكون شفافاً لا يحجب الرؤية، وأن لا يكون عاكساً للصورة «على هيئة مرآة»، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية، التي لا تلحق ضرراً بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

وكشفت إدارة المرور عن الأجزاء المسموح بتظليلها من المركبات، إذ يسمح بوضع تظليل شفاف يسمح برؤية من بداخل المركبة بالدرجة المتعارف عليها محلياً بـ«زيرو تو 02»، ويقتصر على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، ولا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في جميع الحالات، مع أمكانية وضع التظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق في الحالات المرضية الخاصة «التي لها شروط خاصة».

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن المركبات المسموح بتظليلها هي المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

وشددت الإدارة على أن هناك مركبات لا يسمح بتظليلها في كل الحالات وهي:

– مركبات الأجرة العامة (الليموزين).
– مركبات التأجير اليومي.
– المركبات الرياضية (باب واحد) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان لها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية.
– مركبات نقل البضائع.
– الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

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