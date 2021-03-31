الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لخلل بمضخة الوقود.. «التجارة» تستدعي أكثر من 5 آلاف مركبة «لكزس»

لخلل بمضخة الوقود.. «التجارة» تستدعي أكثر من 5 آلاف مركبة «لكزس»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، توسيع حملة استدعاء مركبات “لكزس”، لتشمل أكثر من 5 آلاف مركبة إضافية، بسبب خلل قد يؤدي لوقوع حوادِث.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الخلل يوجد في مضخة الوقود، وقد يؤدي إلى تعطلها، وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حوادِث.

وأشارت إلى أن الاستدعاء شمل سيارات لكزس “LX / NX / RX / GX / LC / RC”، تتوزع على موديلات بين (2014- 2020)، داعية مالكي السيارات المذكورة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع Recalls.sa ، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات مجاناً.

مواد ذات صلة

رغم جائحة «كورونا».. المملكة تسجل ارتفاعًا قياسيًا في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب

رغم جائحة «كورونا».. المملكة تسجل ارتفاعًا قياسيًا في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «عسير»: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «عسير»: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساءً

«المسند» يتوقع: كتلة هوائية باردة تؤثر على أجواء المملكة نهاية الأسبوع

«المسند» يتوقع: كتلة هوائية باردة تؤثر على أجواء المملكة نهاية الأسبوع

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ6 مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>