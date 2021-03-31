علماء يتوصلون لعلاج جديد للصداع النصفي من خلال الحقن  

تواصل – وكالات

بدأ العلماء في المملكة المتحدة بإجراء تجارب سريرية على عقار جديد لمحاربة الصداع النصفي يمكن تناوله على شكل حقن.

كماوافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على عقار آخر يمكن تناوله على شكل أقراص.

ويشير تقرير طبي إلى أن العقار الأول هو فريمانيزوماب، وهو أحد الأدوية الجديدة التي خضعت مؤخراً لتجارب سريرية في المملكة المتحدة لعلاج الصداع النصفي المزمن، والصداع النصفي العرضي.

ويعطى هذا العقار عبر الحقن في المعدة أو الفخذ، لمنع إطلاق مادة الببتيد الكيميائية المرتبطة بجين الكالسيتونين، في الدماغ والذي يتسبب بالصداع النصفي.

أما العقار الثاني فهو أقراص ريمجيبانت، التي تستهدف جين الكاليستونين بشكل مباشر، لمنع نوبات الصداع النصفي الشديدة وتخفيف أعراضها بشكل فعال.

خلال التجارب تناول المرضى أقراص ريمجيبانت تحت اللسان، وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة “ذا لانسيت” في ديسمبر، والتي شملت أكثر من 700 شخص يعانون من الصداع النصفي، أن الاشخاص الذين عولجوا بأقراص ريمجيبانت، كانوا أقل عرضة لنوبات الصداع بشكل ملحوظ، حيث قال نصفهم إنهم شهدوا انخفاضاً في نوبات الصداع بنسبة 50٪.

وبحسب الباحثين، فإن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يمكنهم تناول قرص كل يوم كوسيلة وقائية لمنع حدوث نوبات الصداع، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.