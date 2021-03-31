الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

علماء يتوصلون لعلاج جديد للصداع النصفي من خلال الحقن  

علماء يتوصلون لعلاج جديد للصداع النصفي من خلال الحقن  
0

تواصل – وكالات

بدأ العلماء في المملكة المتحدة بإجراء تجارب سريرية على عقار جديد لمحاربة الصداع النصفي يمكن تناوله على شكل حقن.

كماوافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على عقار آخر يمكن تناوله على شكل أقراص.

ويشير تقرير طبي إلى أن العقار الأول هو فريمانيزوماب، وهو أحد الأدوية الجديدة التي خضعت مؤخراً لتجارب سريرية في المملكة المتحدة لعلاج الصداع النصفي المزمن، والصداع النصفي العرضي.

ويعطى هذا العقار عبر الحقن في المعدة أو الفخذ، لمنع إطلاق مادة الببتيد الكيميائية المرتبطة بجين الكالسيتونين، في الدماغ والذي يتسبب بالصداع النصفي.

أما العقار الثاني فهو أقراص ريمجيبانت، التي تستهدف جين الكاليستونين بشكل مباشر، لمنع نوبات الصداع النصفي الشديدة وتخفيف أعراضها بشكل فعال.

خلال التجارب تناول المرضى أقراص ريمجيبانت تحت اللسان، وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة “ذا لانسيت” في ديسمبر، والتي شملت أكثر من 700 شخص يعانون من الصداع النصفي، أن الاشخاص الذين عولجوا بأقراص ريمجيبانت، كانوا أقل عرضة لنوبات الصداع بشكل ملحوظ، حيث قال نصفهم إنهم شهدوا انخفاضاً في نوبات الصداع بنسبة 50٪.

وبحسب الباحثين، فإن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يمكنهم تناول قرص كل يوم كوسيلة وقائية لمنع حدوث نوبات الصداع، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

مواد ذات صلة

7 علاجات منزلية لتخفيف نوبات الصداع النصفي بشكل طبيعي وآمن

7 علاجات منزلية لتخفيف نوبات الصداع النصفي بشكل طبيعي وآمن

مر على إنتاجها 120 عاماً.. اكتشاف ألواح شكولاتة صالحة للاستهلاك

مر على إنتاجها 120 عاماً.. اكتشاف ألواح شكولاتة صالحة للاستهلاك

تقرير دولي يوقع انتعاشاً اقتصادياً العام المقبل.. إليكم الأسباب

تقرير دولي يوقع انتعاشاً اقتصادياً العام المقبل.. إليكم الأسباب

عقب ظهور سلالة جديدة لـ«كورونا».. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في بريطانيا للمواطنين

عقب ظهور سلالة جديدة لـ«كورونا».. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في بريطانيا للمواطنين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة