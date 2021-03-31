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تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن عدة ثغرات في متصفح «جوجل كروم»

تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن عدة ثغرات في متصفح «جوجل كروم»
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تواصل – فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في متصفح جوجل كروم.

وأوضح المركز في تحذيره أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 89.0.4389.114، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه :هنا.

طريقة التحديث:

– افتح Chrome.

– في أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome.

– رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”.

– سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

– انقر على إعادة التشغيل.

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