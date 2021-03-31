«أمانة الرياض» تتيح لمنسوبي الجامعات والكليات التسجيل عبر «بوابة التدريب التعاوني»

تواصل – فريق التحرير :

دعت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، طلاب وطالبات الجامعات والكليات إلى التسجيل عبر بوابة التدريب التعاوني، بهدف إكسابهم خبرات في بيئة العمل.

وأشارت الأمانة، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي بالتعاون بينها وبين المؤسسات التعليمية، من أجل تدريب الطلاب على ممارسة ما تعلموه في التخصص خلال فترة الدراسة في بيئة العمل الفعلية.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف أيضا تقييم اهتمامات الطلاب المهنية في مجال تخصصهم، وتمكين الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي للطلاب.

وأكدت أنه يمكن للراغبين التسجيل عبر الدخول لبوابة التدريب التعاوني :هنا.