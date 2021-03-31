الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل التطعيم بلقاح كورونا شرطًا لعمرة رمضان؟.. «الحج والعمرة» توضح

هل التطعيم بلقاح كورونا شرطًا لعمرة رمضان؟.. «الحج والعمرة» توضح
0

تواصل – فريق التحرير :

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن التطعيم بلقاح كورونا ليس مطلوبًا حتى الآن من الراغبين في أداء العمرة من داخل المملكة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت للوزارة حول اشتراط أخذ اللقاح للسماح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أكدت سابقاً أنها تستعد لموسم عمرة رمضان بداية من نقاط الفرز لتصاريح “اعتمرنا” ومناطق نقل المعتمرين، إضافةً إلى التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، والارتباط الوثيق بين الوزارة وتطبيق توكلنا.

مواد ذات صلة

هل استخدام بخاخ الربو يُفطر في نهار رمضان؟.. «المصلح» يجيب (فيديو)

هل استخدام بخاخ الربو يُفطر في نهار رمضان؟.. «المصلح» يجيب (فيديو)

مكة.. تعليق خدمة البوفيهات المفتوحة ومنع موائد الطعام والسفر في رمضان

مكة.. تعليق خدمة البوفيهات المفتوحة ومنع موائد الطعام والسفر في رمضان

«الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لحالة الطقس خلال رمضان.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار أعلى من المعدل بمكة

«الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لحالة الطقس خلال رمضان.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار أعلى من المعدل بمكة

تقديم الاختبارات النهائية في الكليات والمعاهد التقنية إلى 29 شعبان

تقديم الاختبارات النهائية في الكليات والمعاهد التقنية إلى 29 شعبان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>