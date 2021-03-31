هل التطعيم بلقاح كورونا شرطًا لعمرة رمضان؟.. «الحج والعمرة» توضح

تواصل – فريق التحرير :

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن التطعيم بلقاح كورونا ليس مطلوبًا حتى الآن من الراغبين في أداء العمرة من داخل المملكة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت للوزارة حول اشتراط أخذ اللقاح للسماح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أكدت سابقاً أنها تستعد لموسم عمرة رمضان بداية من نقاط الفرز لتصاريح “اعتمرنا” ومناطق نقل المعتمرين، إضافةً إلى التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، والارتباط الوثيق بين الوزارة وتطبيق توكلنا.