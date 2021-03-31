ارتفاع سعر خام «برنت» ليسجل 64.42 دولاراً للبرميل

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو التي ينتهي أجلها اليوم 32 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 64.46 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.3 في المائة أمس.

وصعد عقد برنت الأكثر نشاطا تسليم يونيو 25 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 64.42 دولار للبرميل. ونزل الخام القياسي 2.5 في المائة منذ بداية الشهر الجاري مقارنة مع زيادة 18 في المائة في فبراير.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 60.81 دولار بعد أن هبطت 1.6 في المائة في الجلسة السابقة.