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5 فوائد صحية لتناول التوت البري.. تعرّف عليها

5 فوائد صحية لتناول التوت البري.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير طبي عن الفوائد الصحية العديد لتناول التوت البري ، حيث أنها تمثل مصدرا جيدا لفيتامين سي، ومنخفضة السعرات الحرارية.

 ووفقاً لـ”سبوتنيك”، فإن التوت البري يقي من العديد من الأمراض، خاصة المتعلقة بالقلب، وفيما يلي أهم الفوائد الصحية للتوت:-

يمنع التهابات المسالك البولية

يساعد التوت البري الأحمر اللون، على منع ظهور التهاب المثانة، وهو التهاب في المسالك البولية ناتج عن التهاب جدار المثانة، وذلك بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها.

توفر الحماية للأسنان

التوت البري هو من فصيلة العنب البري ويستخدمه الهنود منذ القدم، وهو أيضًا غذاء مفضل لتحسين صحة الفم والأسنان، ويساعد تناول هذه الثمار الصغيرة المجففة أو المسحوقة أو العصير على الحد من حموضة اللعاب وبالتالي تقليل ترسبات الأسنان والتهاب أنسجة اللثة.

يساعد الجهاز الهضمي

بفضل السكريات الموجودة في جدار الخلايا ثنائية الفلقة، تساعد هذه الفاكهة على استعادة التوازن المعوي وتساعد على تخفيف الاضطرابات المختلفة للجهاز الهضمي. وقد قال باحثون في دراسة نشرت في مجلة علم الأحياء الدقيقة البيئية التطبيقية،  إن “هذه السركيات كانت تسمح للبكتيريا المعروفة باسم البيفيدوس بإطعام نفسها، هذه البكتيريا ضرورية للجهاز الهضمي لأنها تعزز “البكتيريا الجيدة” الموجودة بشكل طبيعي في الأمعاء“.

محاربة الشيخوخة

لأنه غني بالفلافونويد وفيتامينC، فإن التوت البري يحارب تطور الجذور الحرة والذرات والجزيئات الموجودة في أجسامنا، والتي هي أصل الإجهاد التأكسدي والتي تسرع شيخوخة الخلايا.

-حماية القلب

أظهرت الدراسات أيضًا أن التوت البري مفيد للقلب، ويحمي الفلافونويد الذي تحتوي عليه هذه الفاكهة، نظام القلب والأوعية الدموية والشرايين عن طريق تقليل صلابتها.

 

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