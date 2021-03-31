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توقعات الطقس: سماء غائمة ورياح نشطة على 4 مناطق.. وزخات مطرية على مكة وحائل

توقعات الطقس: سماء غائمة ورياح نشطة على 4 مناطق.. وزخات مطرية على مكة وحائل
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة. على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين قد تصل مترين ونصف شمالاً ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، متوسط الموج إلى مائج (شمالاً)، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

 أجواء حارة

وتوقع “طقس العرب” أن تسود أجواء حارة على معظم مناطق المملكة، فيما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض في المنطقة الشمالية.

كما توقع أن تسود أجواء صافية في سماء العاصمة الرياض، وستكون درجة الحرارة المتوقعة هي 33 درجة مئوية.

زخات مطرية على مكة وحائل

وتوقع أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، هطول زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من شرقي منطقة مكة المكرمة، وشرقي منطقة حائل.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تكون الرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار على الوسطى والغربية وأجزاء من منطقة تبوك، خاصة في المناطق المفتوحة خارج المدن.

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