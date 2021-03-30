للمعلمين والمعلمات.. طريقة تصميم ملف الإنجاز الإلكتروني باستخدام OneNote

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نشر المعلم عبدالله السلطان مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، تضمن شرحا لطريقة تصميم ملف الإنجاز الإلكتروني للمعلم باستخدام OneNote لتوثيق أداء المعلم و يحتوي على عدة أقسام مثل:
🔸المقدمة.
🔸السيرة الذاتية(المؤهلات- الدورات-الشكر).
🔸المنهج الدراسي (الجدول-التوزيع)
🔸الأنشطة (الواجبات- الاختبارات-أوراق العمل-المهام).
للمعلمين و المعلمات
طريقة تصميم ملف الإنجاز الإلكتروني للمعلم باستخدام OneNote لتوثيق أداء المعلم و يحتوي على عدة أقسام مثل:
🔸المقدمة.
🔸السيرة الذاتية(المؤهلات- الدورات-الشكر).
🔸المنهج الدراسي(الجدول-التوزيع)
🔸الأنشطة(الواجبات- الاختبارات-أوراق العمل-المهام).#منصة_مدرستيpic.twitter.com/wSBOENPLWR
— عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan)March 29, 2021