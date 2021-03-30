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إطلاق نار واعتداء وسطو مسلح.. ضبطيات الأمن العام خلال الأيام الماضية (فيديو)

إطلاق نار واعتداء وسطو مسلح.. ضبطيات الأمن العام خلال الأيام الماضية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مختلف أنحاء المناطق على مدى الأيام القليلة الماضية.

ونشر حساب الأمن على “تويتر” مقطع فيديو لهذه الجرائم، حيث أظهر القبض على مواطنين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، وذلك خلال تواجدهما في تجمع مخالف للإجراءات في الدمام.

وألقى القبض على مواطن قام بإتلاف جهاز الرصد الآلي “ساهر” في محافظة للمذنب، وذلك بسكب مادة البنزين عليه، ثم تصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم إلقاء القبض على مواطن اعتدى على شخص في إحدى ساحات العربات المتنقلة بالخبر، كما ألقى الأمن القبض على مواطنين قاما بارتكاب جريمة سطو على مقر أحد فروع التحويلات المالية بالرياض، وحاولا كسر الخزينة للحصول على محتوياتها.

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