طقس مائل للبرودة وتوقع هطول أمطار على القصيم وحائل

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توقع خبراء الطقس، طقساً مائلاً للبرودة نسبياً في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة مع ساعات الليل المتأخرة، وتستمر الفرصة لهطول زخات رعدية ومتفرقة من الأمطار على اجزاء من القصيم وحائل، وفقا لـ”طقس العرب”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية).

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم وشمال المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فتسجل مكة المكرمة 37 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل القريات 9 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.