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«التجارة» تُشهِر بصاحب مؤسسة تبيع قطع غيار سيارات مغشوشة

«التجارة» تُشهِر بصاحب مؤسسة تبيع قطع غيار سيارات مغشوشة
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة حائل بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازة وعرض قطع غيار سيارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل بغرامة مالية خمسين ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة “التجارة” حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث “التجارة” عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” علىالرابطأو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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