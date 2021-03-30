«My Water» تطبيق ذكي يذكرك بشرب الماء بشكل دوري

تواصل – فريق التحرير:
نصح الخبير التقني فيصل السيف، باستخدام تطبيق “My Water” وذلك لتذكير المستخدم بشرب الماء بشكل دوري حفاظاً على الصحة.
وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن My Water ، تطبیق یذكرك بشرب المیاه بشكل دوري على مدار الیوم مع حساب كمیات الماء والمشروبات اللي تشربها.
وأضاف فيصل السيف، أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية:
• آب ستور من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
• جوجل بلاي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
تطبيق My Water !
تطبیق یذكرك بشرب المیاه بشكل دوري على مدار الیوم مع حساب كمیات الماء والمشروبات اللي تشربها
آب ستور :https://t.co/sAOPk1eA4q
جوجل بلاي :https://t.co/lXdvr33M0O
هواوي اب جالیري : My water#تقنية#تطبيقاتpic.twitter.com/HoKZyrflyI
— فيصل السيف (@falsaif)March 30, 2021