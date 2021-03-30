«My Water» تطبيق ذكي يذكرك بشرب الماء بشكل دوري

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نصح الخبير التقني فيصل السيف، باستخدام تطبيق “My Water” وذلك لتذكير المستخدم بشرب الماء بشكل دوري حفاظاً على الصحة.

وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن My Water ، تطبیق یذكرك بشرب المیاه بشكل دوري على مدار الیوم مع حساب كمیات الماء والمشروبات اللي تشربها.

وأضاف فيصل السيف، أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية:

• آب ستور ​من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

• جوجل بلاي ​من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).​