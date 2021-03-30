الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«My Water» تطبيق ذكي يذكرك بشرب الماء بشكل دوري

«My Water» تطبيق ذكي يذكرك بشرب الماء بشكل دوري
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني فيصل السيف، باستخدام تطبيق “My Water” وذلك لتذكير المستخدم بشرب الماء بشكل دوري حفاظاً على الصحة.

وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن My Water ، تطبیق یذكرك بشرب المیاه بشكل دوري على مدار الیوم مع حساب كمیات الماء والمشروبات اللي تشربها.

وأضاف فيصل السيف، أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية:

• آب ستور ​من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

• جوجل بلاي ​من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).​

مواد ذات صلة

أيهما أفضل لصحة الجسم الماء البارد أو الدافئ؟.. توضيح من مختصين

أيهما أفضل لصحة الجسم الماء البارد أو الدافئ؟.. توضيح من مختصين

هل شرب الماء يزيد من حجم المعدة؟.. طبيب يوضح

هل شرب الماء يزيد من حجم المعدة؟.. طبيب يوضح

طبيب يوضح مدى تأثير العطش على الإدراك العقلي للإنسان

طبيب يوضح مدى تأثير العطش على الإدراك العقلي للإنسان

هل شرب القهوة والشاي في الشتاء يغني عن الماء؟.. طبيب يجيب

هل شرب القهوة والشاي في الشتاء يغني عن الماء؟.. طبيب يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة