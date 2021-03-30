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سرعة عالية وتجاوزات غير نظامية.. مرور نجران يضبط قائد شاحنة مخالف

سرعة عالية وتجاوزات غير نظامية.. مرور نجران يضبط قائد شاحنة مخالف
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن مرور منطقة نجران من ضبط قائد شاحنة خالف القواعد والأنظمة المرورية.

وتفاعل المرور السعودي، مع مناشدات أحد المواطنين، وذلك بعد توثيق الأخير لشاحنة تسير بسرعة عالية وتجاوزات غير نظامية، دون التقيد بالمسار المخصص للشاحنات.

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر” رداً على المواطن: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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