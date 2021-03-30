«النمر»: احذروا الحزن.. يؤذي القلب ويرفع الضغط

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قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن الحزن يؤذي القلب كثيراً.

وأضاف “النمر” اليوم الثلاثاء عبر “تويتر”: الحزن يؤذي القلب كثيرا لأنه يرفع الضغط، ويزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، يقلل الأكل، يقلل النوم، ولايهتم بأخذ الأدوية.

وتابع: “كلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب، ولذلك فإن استمراره يهلك المصاب”.