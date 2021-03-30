«النمر»: احذروا الحزن.. يؤذي القلب ويرفع الضغط

تواصل – فريق التحرير:
قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن الحزن يؤذي القلب كثيراً.
وأضاف “النمر” اليوم الثلاثاء عبر “تويتر”: الحزن يؤذي القلب كثيرا لأنه يرفع الضغط، ويزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، يقلل الأكل، يقلل النوم، ولايهتم بأخذ الأدوية.
وتابع: “كلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب، ولذلك فإن استمراره يهلك المصاب”.
الحزن يؤذي القلب كثيرا
لأنه يرفع الضغط ونبضات القلب ويزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم ويقلل الأكل والنوم ويصبح لايهتم بأخذ الأدويه وكلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)March 30, 2021