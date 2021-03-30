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«المرور» يكشف سبب زيادة المبلغ المسحوب بنكياً عند سداد رسوم الرخصة

«المرور» يكشف سبب زيادة المبلغ المسحوب بنكياً عند سداد رسوم الرخصة
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تواصل – فريق التحرير:

فسرت الإدارة العامة للمرور الأسباب وراء زيادة المبلغ المسحوب بنكياً من صاحب المركبة، عند دفع رسوم تجديد الرخصة عن المبلغ المطلوب نظامياً.

وتلقى حساب المرور السعودي على تويتر، اليوم الثلاثاء، تساؤلاً من أحد المستفيدين قال فيه: “كانت رسوم تجديد الرخصة المطلوبة من منصة أبشر لمدة 5 سنوات 200 ريال، وعند التجديد من خلال تطبيق البنك، سحب مني مبلغ 300 ريال، فما هو موقف الـ 100 ريال الزيادة”.

ورد حساب المرور بقوله: “إن النظام المالي للمرور عبر مواقع البنوك يزود المستفيدين بالمبلغ المطلوب باحتساب الرسوم والغرامات معا”.

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