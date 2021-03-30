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تعرف على تأثير القهوة على صحة ونمو الطفل

تعرف على تأثير القهوة على صحة ونمو الطفل
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تواصل – وكالات:

أوضحت دراسة مدى علاقة استهلاك القهوة بأعراض قصر القامة أو هشاشة العظام لدى الأطفال كما يعتقد البعض.

ويرتبط قصر القامة للأطفال، ربما بشكل أكبر بحليب الأم، خاصة وأنه المصدر الأساسي للكالسيوم للأطفال، وفق مجلة “نيوترشن ريسيرتش ريفيوز”.

والعلاقة ما بين الحليب والقهوة وهشاشة العظام، تعود إلى أن غالبية من يحتسون القهوة يشربون الحليب بكميات أقل وهو ما يعتبر مصدرا هاما للكالسيوم، ولهذا تزيد فرصهم في الإصابة بهشاشة العظام، وفق موقع سينس أليرت الإلكتروني.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون أوروبيون بأن شرب القهوة قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يعزز عملية حرق الدهون في الجسم بشكل فعال للغاية، بحسب مقال نشر في موقع Science Alert العلمي.

كما أن الاعتقاد بأن شرب القهوة للأطفال قد يعني احتمال إصابتهم بشكل أكبر بقصر القامة أو حتى هشاشة العظام، يعود إلى نظريات تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وهو ما أوجد حالة من الارتباك عند العلماء.

ورغم محدودية الدراسات الحاسمة وعدم وجود أدلية علمية إلا أن منظمة الصحة العالمية تنصح النساء الحوامل بالحد من استهلاك الكافيين، وذلك حتى لا يتأثر الجنين بانخفاض الوزن.

وتشير الدراسة إلى أنها ليست دعوة لوضع القهوة في عبوات الرضاعة بدلا من الحليب، ولكن يجب على الأهالي عدم زيادة المشروبات والأطعمة التي تحتوي الكافيين بشكل عام للأطفال، إذ أنه قد يعني نشاطا قد يؤثر على النوم وارتفاع ضغط الدم.

وأوصت بضرورة الاعتدال في احتساء المشروبات التي تحتوي كافيين، سواء كانت للبالغين أو الأطفال.

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