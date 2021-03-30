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«الشؤون البلدية» تحدد الإجراءات الاحترازية بجميع الأنشطة خلال رمضان والعيد

«الشؤون البلدية» تحدد الإجراءات الاحترازية بجميع الأنشطة خلال رمضان والعيد
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لإشراف القطاع البلدي في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وشدّدت الوزارة على أن ذلك يشمل تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية على الحدائق العامة وضبط التجمعات في الحدائق العامة والملاعب الملحقة بها والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الشؤون البلدية تكثيف الرقابة على مراكز التسوق والمولات مع السماح بتمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات لتكون 24 ساعة.

وأشارت إلى إنه سيتم إيقاف بوفيهات الفطور والسحور في المطاعم، فيما ستستهدف الجولات الرقابية أسواق الملابس والأزياء ومحلات المواد الغذائية والجملة والتجزئة والخضروات واللحوم وأسواق المواشي والمسالخ، ومراكز التسوق والمولات والباعة الجائلين.

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