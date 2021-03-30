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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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النائب العام يقرر إنشاء دائرة مختصة بالتحقيق في جرائم البيئة

النائب العام يقرر إنشاء دائرة مختصة بالتحقيق في جرائم البيئة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، قراراً بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة؛ بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية كنظام الزراعة الصادر حديثاً والمنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام المادتين (٢٨ – ٢٩) للنيابة العامة.

يأتي ذلك انطلاقاً من مبادرتي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.

‏ومن المقرر أن تتولى هذه الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير والإجراءات التي تحد من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلباً على البيئة والمناخ، وسيكون من بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات الإجرامية التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية في ظل منظومة جزائية واحدة‏.

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