«الطيران العُماني» يكشف موعد استئناف الرحلات الجوية للرياض

تواصل – فريق التحرير:

كشف الطيران العُماني، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع “تويتر”، عن استئناف رحلاته المجدولة بعد غد الخميس، إلى مدينة الرياض بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

وأوضح الطيران العُماني أنه ملتزم بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي خلال مراحل الصعود والهبوط من الطائرة وسيرتدي كافة أفراد الأطقم الجوية الأردية الطبية الواقية إلى جانب تقديم خدمات ضيافة معدلة لضمان السلامة مع حرصه على دعوة المسافرين على متن رحلاته إلى ارتداء الكمامات في مطارات عُمان.

وكان الطيران العُماني استأنف رحلاته إلى مدينة الدمام في 28 مارس الجاري بواقع 4 رحلات أسبوعيا تربط بين الوجهتين.