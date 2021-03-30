لحظة اعتراض القوات الجوية لطائرة مفخخة على الحدود مع اليمن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو أظهر لحظة اعتراض القوات الجوية الملكية لطائرة بدون طيار على الحدود السعودية اليمنية.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة ، أعلن صباح اليوم اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان.

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا: “نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.