وظائف شاغرة في جمعية «البر الخيرية» بالطوال

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مقرها.

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:



الوظائف المتاحة كالتالي:



1- مشرف علاقات عامة وإعلام.

– ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية فما فوق.

– ان يكون لديه خبرة سابقة.

– معرفة باستخدام الحاسب الآلي.

2- أمين عام الجمعية.



– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية فما فوق.

– أن يكون لديه خبرة سابقة.

– معرفة باستخدام الحاسب الآلي.

التقديم على الوظائف:



وأشارت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).