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وظائف شاغرة في جمعية «البر الخيرية» بالطوال

وظائف شاغرة في جمعية «البر الخيرية» بالطوال
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مقرها.

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:


الوظائف المتاحة كالتالي:

1- مشرف علاقات عامة وإعلام.

– ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية فما فوق.
– ان يكون لديه خبرة سابقة.
– معرفة باستخدام الحاسب الآلي.

2- أمين عام الجمعية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية فما فوق.
– أن يكون لديه خبرة سابقة.
– معرفة باستخدام الحاسب الآلي.

التقديم على الوظائف:

وأشارت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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