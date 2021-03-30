وظائف شاغرة في جمعية «البر الخيرية» بالطوال

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مقرها.
واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
الوظائف المتاحة كالتالي:
1- مشرف علاقات عامة وإعلام.
– ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية فما فوق.
– ان يكون لديه خبرة سابقة.
– معرفة باستخدام الحاسب الآلي.
2- أمين عام الجمعية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية فما فوق.
– أن يكون لديه خبرة سابقة.
– معرفة باستخدام الحاسب الآلي.
التقديم على الوظائف:
وأشارت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).