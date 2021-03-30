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تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» لمقدمي خدمات أنظمة البيع

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» لمقدمي خدمات أنظمة البيع
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تواصل – فريق التحرير :

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مقدمي خدمات أنظمة البيع ومزودي أجهزة البيع ومقدمي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية إلى تسجيل بيانات التواصل الخاصة بهم لدى الهيئة قبل تاريخ الثلاثين من شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف التواصل معهم من أجل ضمان توافق أنظمتهم مع متطلبات وضوابط الفوترة الإلكترونية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي للإسهام في إنجاح مشروع الفوترة الإلكترونية، الذي تم الإعلان عن دخوله حيز التنفيذ في الرابع من ديسمبر من عام 2020م، وسيبدأ المكلفون بالعمل به إلزامياً ابتداءً من تاريخ الرابع من ديسمبر من العام الجاري.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمقدمي خدمات أنظمة البيع ومزودي الأجهزة الخاصة بها وعموم مقدمي خدمات أنظمة الفوترة الإلكترونية تُعَد ممكِّناً رئيساً لضمان تحقيق أعلى درجات نجاح مشروع الفوترة الإلكترونية من خلال تسهيل الالتزام لدى المكلفين.

ودعت “الزكاة والدخل” الجميع إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بهذا الخصوص، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (هنا) ، مبينةً أنه يمكن القيام بخطوة تسجيل البيانات من خلال الرابط :هنا.

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