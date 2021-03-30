«التأمينات» تحدد 4 خطوات لاستكمال بيانات أجر العامل الوافد

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تنبيهاً مهماً لأصحاب العمل بشأن استكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي.

وأكدت “التأمينات” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه في حال لم يتم استكمال بيانات الأجر وفق المهلة المحددة فستقوم المؤسسة بتحديد واعتماد الأجر الخاضع للاشتراك وفق أحكام قرار مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 1/5/2021م.

وأوضحت أنه لتحديث بيانات الأجر، لابد من اتباع الخطوات الأتية: