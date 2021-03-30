«التأمينات» تحدد 4 خطوات لاستكمال بيانات أجر العامل الوافد

تواصل – فريق التحرير:
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تنبيهاً مهماً لأصحاب العمل بشأن استكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي.
وأكدت “التأمينات” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه في حال لم يتم استكمال بيانات الأجر وفق المهلة المحددة فستقوم المؤسسة بتحديد واعتماد الأجر الخاضع للاشتراك وفق أحكام قرار مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 1/5/2021م.
وأوضحت أنه لتحديث بيانات الأجر، لابد من اتباع الخطوات الأتية:
- الدخول إلى حساب صاحب العمل في التأمين أون لاين
- تحت قائمة (إضافة /استبعاد مشترك) اختيار اكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل آلياً
- استكمال البيانات المطلوبة والضغط على حفظ
- تحديد المشترك المراد إكمال تسجيله والضغط على إكمال البيانات