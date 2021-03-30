الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التأمينات» تحدد 4 خطوات لاستكمال بيانات أجر العامل الوافد

«التأمينات» تحدد 4 خطوات لاستكمال بيانات أجر العامل الوافد
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تنبيهاً مهماً لأصحاب العمل بشأن استكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي.

وأكدت “التأمينات” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه في حال لم يتم استكمال بيانات الأجر وفق المهلة المحددة فستقوم المؤسسة بتحديد واعتماد الأجر الخاضع للاشتراك وفق أحكام قرار مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 1/5/2021م.

وأوضحت أنه لتحديث بيانات الأجر، لابد من اتباع الخطوات الأتية:

  • الدخول إلى حساب صاحب العمل في التأمين أون لاين
  • تحت قائمة (إضافة /استبعاد مشترك) اختيار اكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل آلياً
  • استكمال البيانات المطلوبة والضغط على حفظ
  • تحديد المشترك المراد إكمال تسجيله والضغط على إكمال البيانات

الصورة

مواد ذات صلة

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «حائل»: أمطار رعدية ونشاط للرياح حتى الـ8 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «حائل»: أمطار رعدية ونشاط للرياح حتى الـ8 مساءً

هل يتأثر دعم المستفيد من «حساب المواطن» حال حصوله على قرض؟.. البرنامج يوضح

هل يتأثر دعم المستفيد من «حساب المواطن» حال حصوله على قرض؟.. البرنامج يوضح

ارتفاع أسعار خام «برنت» ليسجل 64.98 دولاراً للبرميل

ارتفاع أسعار خام «برنت» ليسجل 64.98 دولاراً للبرميل

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ8 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ8 مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>