«الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لحالة الطقس خلال رمضان.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار أعلى من المعدل بمكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير الخاص بالملامح المناخية لشهر رمضان المبارك خلال الفترة من ١٣ أبريل إلى ١٢ مايو ٢٠٢١م، حيث تقع معظم فتره الشهر ضمن شهري أبريل ومايو (خلال فصل الربيع أرصادياً).

وبين التقرير، أن معلومات الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر (المقارن) يتضح أنه تتأثر المنطقة الغربية من المملكة بكتلة هوائية مدارية دافئة ورطبة تترافق مع امتداد منخفض البحر الأحمر الحراري من الجنوب الغربي خلال شهري أبريل ومايو، حيث يتعمق منخفض شبه الجزيرة العربية الحراري على الجزء الشرقي منها حتى الجزء الأوسط وتصل أدنى قيمة له خلال شهر مايو.

وحول معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى، أشار التقرير إلى استمرار ارتفاع معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى بشكل عام، حيث أن أعلى معدلات درجات حرارة عظمى تُسجل على مكة المكرمة تصل إلى ٤٢م، تليها المنطقة الشرقية وتتراوح المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بمعدل ما بين ٢٨م إلى ٣٤م، كما تتسم معدلات درجات الحرارة الصغرى بأدنى قيم على منطقة الحدود الشمالية ومرتفعات جبال عسير.

وعن معدلات الأمطار في شهر رمضان، بين التقرير المناخي أن تركيز معدل الهطول المطري في النصف الأول من شهر رمضان بشكل عام على مرتفعات جبال عسير وحتى مكة المكرمة، تليها منطقة الرياض وفي النصف الثاني، يبدأ تركيز الهطول المطري بالانحسار على منطقة مكة المكرمة ومرتفعات جبال عسير بشكل خاص.

وعن التوقعات الأولية لأجواء رمضان يشير التقرير بأن شهر رمضان والممتد من شهر أبريل إلى مايو لهذا العام تشير التوقعات الاحتمالية -بمشيئة الله تعالى- إلى أن معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدل على جميع أجزاء المملكة ويصل أقصاها على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وفيما يتعلق بالتوقعات الشهرية للأمطار خلال شهر رمضان فتشير التوقعات الاحتمالية -بمشيئة الله تعالى- إلى هطول الأمطار بأعلى من المعدل على منطقة مكة المكرمة (مكة، جدة، الطائف) وحول المعدل على أغلب مناطق المملكة.

كما نبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات الشذوذ المناخي، والتي تسمى بالحالات المتطرفة وتهطل منها أمطار شديدة الغزارة، علماً بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) والتي يبثها المركز الوطني للأرصاد.