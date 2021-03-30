وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالرياض

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال الموارد البشرية بمدينة الرياض.

1- أخصائي موارد بشرية أول وفقاً للشروط التالية :

– درجة البكالوريوس فأعلى في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في استقطاب المواهب، والتعويضات والمزايا، وشؤون الموظفين، والعلاقات الحكومية أو أي مجالات ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

ويمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم على الوظيفة عبر الرابط التالي :هنــا.

2- أخصائي موارد بشرية ثانٍ وفقاً للشروط التالية :

– درجة البكالوريوس فأعلى في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في استقطاب المواهب، والتعويضات والمزايا، وشؤون الموظفين، والعلاقات الحكومية أو أي مجالات ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

ويمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم على الوظيفة عبر الرابط التالي :هنــا.