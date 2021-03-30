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تنبيه مهم من «هدف» للمنشآت المستفيدة من «برنامج دعم التوظيف»

تنبيه مهم من «هدف» للمنشآت المستفيدة من «برنامج دعم التوظيف»
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تواصل – واس :

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” منشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لتحديث بياناتها إلكترونيًا، وتسجيل العنوان الوطني للمنشأة في حسابها بالبوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط:هنا.

وبيّن الصندوق أنه سيتم إيداع مبالغ الدعم للمنشآت المُحدِثة لبياناتها، كما سيتم احتساب مبالغ الدعم وفق سياسات البرنامج والبيانات المُحدَثة في بوابة “طاقات”، لافتًا إلى أنه يمكن للمنشآت التسجيل في العنوان الوطني عبر الرابط:هنا.

وأكد “هدف” حرصه على استكمال المنشآت المستفيدة من البرنامج، للإجراءات المطلوبة وتحديث بياناتها، بما يضمن تحقيق أهداف الدعم المقدم من البرنامج، وتوجيهه للمنشآت المستحقة للدعم، والمُمكنة للكوادر الوطنية.

 

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