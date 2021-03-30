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توضيح مهم بشأن رفع طلبات تملك العقارات

توضيح مهم بشأن رفع طلبات تملك العقارات
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه يجب أن يتم رفع كل طلب تملك لكل عقار على حدة، وأن يكون له رفع مساحي منفصل.

وقالت في ردها على الأسئلة الشائعة على المنصة حول ضرورة عمل رفع مساحي جديد في حال كان لدى المستفيد رفع مساحي سابق، أنه إذا كان الرفع المساحي معداً من مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام سيتم التنسيق معه لرفعه بالمنصة بالصيغ المعلنة، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يكون إلكترونياً من خلال المنصة، ويمكن للمستفيدين حجز موعد لزيارة أحد فروع إحكام في أنحاء المملكة.

ووفقا للمنصة، فإنه يقصد بممثل صاحب الطلب الوكيل الشرعي أو الوريث ونحو ذلك، ويحق للمتقدم تقديم جميع المستندات والوثائق الداعمة لطلبات التملك، وبالإمكان اختيار مكتب هندسي خارج المنطقة، بشرط أن يكون من ضمن المكاتب المعتمدة في منصة إحكام.

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مصادر: إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتملك العقاري.. والأولوية لأصحاب الطلبات المسبقة

مصادر: إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتملك العقاري.. والأولوية لأصحاب الطلبات المسبقة

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