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طبيب يوضح حقيقة علاقة «الشاي الأخضر» بحرق الدهون.. ويوجه نصيحة لإنقاص الوزن

طبيب يوضح حقيقة علاقة «الشاي الأخضر» بحرق الدهون.. ويوجه نصيحة لإنقاص الوزن
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، حقيقة معلومة شائعة تربط بين شرب الشاي الأخضر وحرق دهون الجسم.

وقال “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الشاي الأخضر لا يحرق دهون الجسم، مضيفاً أن الماء الدافئ على الريق والماء والليمون وشاي الزنجبيل، جميعها لا تؤدي لحرق الشحوم وفقدان الوزن.

وأكد أن الحمية الغذائية وممارسة الرياضة الأسلوب الأمثل لحرق الدهون وإنقاص الوزن.

تجدر الإشارة إلى أن شرب الشاي الأخضر، له عدة فوائد منها:

  • يحارب بعض أنواع السرطان.
  • يحارب أمراض القلب والأوعية الدموية.
  • يمنع مرض السكري من النوع الثاني.

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