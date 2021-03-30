هل يتأثر دعم المستفيد من «حساب المواطن» حال حصوله على قرض؟.. البرنامج يوضح

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” مدى تأثر الدعم المقدم حال تغير الراتب الشهري نتيجة الحصول على قرض.

وأكد “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأكد البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلالالضغط هنا.

الجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن أعلن أمس الاثنين،عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ41 لشهر أبريل 2021، مشيراً إلى أنه يُمكن للمستفيد التحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج (أضغط هنا).