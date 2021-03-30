«شاومي» تُصدر أحدث هواتفها الذكية.. تعرّف على المزايا

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “شاومي” الصينية عن أحدث إصداراتها من هواتفها الجديدة Xiaomi Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra، المزودة بتقنيات جديدة.

وتم تزويد هاتف Xiaomi Mi 11 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.81 بوصة بدقة 3200 × 1440 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

كما تم تجهيز Mi 11 Pro بكاميرا ثلاثية، 50 ميغابكسل مع نظام ضبط تلقائي للصورة Dual Pixel Pro ، و OmniVision 13 ميغابكسل “واسع” ومستشعر تليفوتوغرافي 8 ميغابكسل ، وتم تزويده بمجموعة كاملة من الواجهات والاتصالات، وبطارية 5000 مللي أمبير وشحن لاسلكي بقوة قياسية 67 وات.

ويبدو Xiaomi Mi 11 Ultra أكثر تطورا حيث زوده المطورون بأحدث التقنيات وتشبه الشاشة والنظام الأساسي إصدار Pro.

ويضم شاشة عرض مصغرة لمحبي صور السيلفي. بالإضافة إلى مستشعر 50 ميغابكسل، كما تمت إضافة ضبط تلقائي للصورة بزاوية عريضة للغاية بدقة 48 ميغابكسل وتقريب بنفس الدقة.

ويمكن طلب هيكل من السيراميك لهذا الهاتف الذكي، الا ان الجهاز نفسه محمي من الماء وفقًا لمعيار IP68 ، والذي يضمن أداء الجهاز حتى على أعماق كبيرة.