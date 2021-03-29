«الحصيني» يتوقع حالة مطرية خلال الساعات المقبلة بعدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء متفرقة من المملكة، حالة مطرية خلال الساعات المقبلة قد تكون مصحوبة بحبات من البرد.

وقال الحصيني، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “إن الحالة الممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة بدءاً من اليوم (الثلاثاء)، وهي الحالة الـ 14 لموسم عام 1442 هـ، وسيسبقها ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجي ثم انخفاض آخر تدريجي”.

وأضاف أن الحالة ستكون عبارة عن رياح مثيرة للأتربة، مع أمطار متفاوتة من مكان لآخر، ستكون خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد تستمر لعدة أيام.

وتابع عبدالعزيز الحصيني: “خلال الـ 24 ساعة المقبلة وحتى صباح غد (الأربعاء)، ستشمل الحالة المطرية أجزاءً من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وحائل والجوف وشرق الحدود الشمالية وغرب القصيم مع رياح مغبرة”.