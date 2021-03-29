الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإمارات تعلن إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا

الإمارات تعلن إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا
0

تواصل – وكالات:

أعلنت دولة الإمارات أمس الإثنين، بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا ويحمل اسم “حياة – فاكس” وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن يُصنع اللقاح بواسطة شركة “سي إن بي جي 42” وهي شركة مشتركة أُنشئت حديثاً بين شركة “سينوفارم سي إن بي جي” أحد أكبر شركات الأدوية في العالم.

وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنوياً، عبر ثلاثة خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.

مواد ذات صلة

جدة.. إغلاق 92 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية (فيديو)

جدة.. إغلاق 92 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية (فيديو)

بُشرى سارة من شركة «فايزر» بشأن لقاحها المضاد لـ«كورونا»

بُشرى سارة من شركة «فايزر» بشأن لقاحها المضاد لـ«كورونا»

ما هي المدة الزمنية لاختفاء الأعراض الجانبية للقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

ما هي المدة الزمنية لاختفاء الأعراض الجانبية للقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

هل «البعوض» من أسباب انتقال عدوى «كورونا» من شخص لآخر؟.. «الصحة» ترد

هل «البعوض» من أسباب انتقال عدوى «كورونا» من شخص لآخر؟.. «الصحة» ترد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>