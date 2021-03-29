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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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«الجوازات»: 21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني عبر منصة أبشر

«الجوازات»: 21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني عبر منصة أبشر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات من خلال منصة أبشر⁩ الإلكترونية، وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الآن بإمكانك تفويض غيرك لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ معاملاتك بالنيابة عنك.

وتابعت المديرية العامة للجوازات أن الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني تشمل 21 خدمة كما هو موضح أدناه:⁩

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