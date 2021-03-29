«الجوازات»: 21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني عبر منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك.
وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الآن بإمكانك تفويض غيرك لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ معاملاتك بالنيابة عنك.
وتابعت المديرية العامة للجوازات أن الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني تشمل 21 خدمة كما هو موضح أدناه:
من خلال منصة #أبشر الإلكترونية يمكنك تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات، وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك
#الجوازات_في_خدمتكمpic.twitter.com/uspfEuINxL
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA)March 29, 2021