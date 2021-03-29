«الجوازات»: 21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني عبر منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات من خلال منصة أبشر⁩ الإلكترونية، وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الآن بإمكانك تفويض غيرك لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ معاملاتك بالنيابة عنك.

وتابعت المديرية العامة للجوازات أن الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني تشمل 21 خدمة كما هو موضح أدناه:⁩