الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طبيب باطنية يوضح أفضل الطرق الطبيعية لحرق الدهون

طبيب باطنية يوضح أفضل الطرق الطبيعية لحرق الدهون
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، بممارسة الرياضة والحمية لمن يريد إنقاص الوزن وحرق الدهون بطريقة طبيعية آمنة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنالماء الدافيء على الريق، والماء والليمون، وشاي الزنجبيل”، جميعها لا تؤدي لحرق الشحوم وفقدان الوزن”.

وأضاف د. عبدالله الذيابي أن الشيء الطبيعي الذي يحرق الدهون هي الحمية والرياضة.

 

 

مواد ذات صلة

كيف تنقص 5 كيلوجرامات من وزنك في أسبوع؟.. طبيب يوضح (فيديو)

كيف تنقص 5 كيلوجرامات من وزنك في أسبوع؟.. طبيب يوضح (فيديو)

5 سلوكيات يومية تساعد في تخليص الجسم من السموم

5 سلوكيات يومية تساعد في تخليص الجسم من السموم

هل شرب الماء يزيد من حجم المعدة؟.. طبيب يوضح

هل شرب الماء يزيد من حجم المعدة؟.. طبيب يوضح

استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من «عسر الهضم»

استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من «عسر الهضم»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة