طبيب باطنية يوضح أفضل الطرق الطبيعية لحرق الدهون

تواصل – فريق التحرير:
نصح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، بممارسة الرياضة والحمية لمن يريد إنقاص الوزن وحرق الدهون بطريقة طبيعية آمنة.
وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنالماء الدافيء على الريق، والماء والليمون، وشاي الزنجبيل”، جميعها لا تؤدي لحرق الشحوم وفقدان الوزن”.
وأضاف د. عبدالله الذيابي أن الشيء الطبيعي الذي يحرق الدهون هي الحمية والرياضة.
👈 الماء الدافي على الريق
👈 الماء والليمون
👈 شاي الزنجبيل
جميعها لاتؤدي لحرق الشحوم وفقدان الوزن، الشيء الطبيعي الذي يحرق الدهون هي الحمية والرياضة.pic.twitter.com/kxlcx2tyvt
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1)March 29, 2021