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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الأوقاف» تعلن عن وظائف إدارية وقانونية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«الأوقاف» تعلن عن وظائف إدارية وقانونية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف قانونية وإدارية لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وفق التفاصيل التالية :

الوظائف:
1 – أخصائي استقطاب المواهب:
  • درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص الموارد البشرية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة
2 – أخصائي أول التفتيش
  • درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص القانون، المالية، المحاسبة أو ما يعادلها
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة
3 – أخصائي عمليات المصارف
  • درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة
4 – مدير إدارة عمليات المصارف
  • درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.
  • خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة

– وبينت الهيئة العامة للأوقاف أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 

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