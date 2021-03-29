«الأوقاف» تعلن عن وظائف إدارية وقانونية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف قانونية وإدارية لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وفق التفاصيل التالية :
الوظائف:
1 – أخصائي استقطاب المواهب:
- درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص الموارد البشرية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة
2 – أخصائي أول التفتيش
- درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص القانون، المالية، المحاسبة أو ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة
3 – أخصائي عمليات المصارف
- درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة
4 – مدير إدارة عمليات المصارف
- درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة
– وبينت الهيئة العامة للأوقاف أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).